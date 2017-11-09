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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/14/53940.html

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Осуждён житель Архангельской области, убивший семь лет назад брата сожительницы

Осуждён житель Архангельской области, убивший семь лет назад брата сожительницы
Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за кражу 31-летнему жителю Плесецкого района. Он подозревался в совершении убийства.

В июне 2010 года в селе Конево Плесецкого района было обнаружено тело 33-летнего хозяина частного дома со следами побоев и тремя ножевыми ранениями. На протяжении нескольких лет указанное преступление, совершённое в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.

И вот спустя долгие годы удалось установить подозреваемого в вышеуказанном преступлении.

Установлено, что утром 11 июня 2010 года по месту жительства потерпевшего между ним и сожителем его сестры произошел конфликт. В ходе выяснения отношений фигурант дела нанёс оппоненту множественные удары руками и ногами, после чего трижды ударил его ножом в грудь. С места преступления убийца скрылся.

В ходе допроса задержанный свою вину признал частично, пояснив, что потерпевший оскорбил свою сестру, которая являлась его сожительницей. Решение затупиться за даму сердца привело сначала к ссоре, а затем и к драке.

Приговором Плесецкого районного суда мужчине назначено наказание в виде двевяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей.

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