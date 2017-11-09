Осуждён житель Архангельской области, убивший семь лет назад брата сожительницы

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за кражу 31-летнему жителю Плесецкого района. Он подозревался в совершении убийства.

В июне 2010 года в селе Конево Плесецкого района было обнаружено тело 33-летнего хозяина частного дома со следами побоев и тремя ножевыми ранениями. На протяжении нескольких лет указанное преступление, совершённое в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.

И вот спустя долгие годы удалось установить подозреваемого в вышеуказанном преступлении.

Установлено, что утром 11 июня 2010 года по месту жительства потерпевшего между ним и сожителем его сестры произошел конфликт. В ходе выяснения отношений фигурант дела нанёс оппоненту множественные удары руками и ногами, после чего трижды ударил его ножом в грудь. С места преступления убийца скрылся.

В ходе допроса задержанный свою вину признал частично, пояснив, что потерпевший оскорбил свою сестру, которая являлась его сожительницей. Решение затупиться за даму сердца привело сначала к ссоре, а затем и к драке.

Приговором Плесецкого районного суда мужчине назначено наказание в виде двевяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей.