Уроженец Дальнего Востока создал в Поморье банду юных воришек

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении четверых жителей посёлка Катунино в возрасте от 18 до 45 лет. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении 22 преступлений.

Всем им инкриминируется тайное хищение чужого имущества, совершённое организованной группой, с незаконным проникновением в помещение. А 45-летнему уроженцу Амурской области также вменяется в вину вовлечение в совершение преступлений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, вышеназванный гражданин создал организованную преступную группу, в которую вовлёк несовершеннолетних юношей. Банда занималась совершением тайных хищений чужого имущества на территории различных районов Архангельской области. На протяжении 2014-2017 годов воришки совершили хищения денежных средств, продовольственных и промышленных товаров в Холмогорском, Приморском, Виноградовском, Верхнетоемском, Шенкурском, Красноборском районах Архангельской области. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Организатор группы распределял роли, подбирал в качестве объектов магазины и отделения почтовой связи, выявлял наличие охранной сигнализации, размещение камер видеонаблюдения и так далее. Он имел навыки управления легковыми автомобилями, которые в составе организованной группы использовал для совершения преступлений и перевозки похищенного. Для осуществления связи между собой члены группы использовали портативные рации, для взлома помещений - инструменты, а для конспирации - перчатки и шапки-маски с прорезями для глаз.

Сотрудники следственных органов и полиции сумели раскрыть указанные преступления, совершённые в условиях неочевидности. Часть похищенного изъята. В отношении организатора преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допросов обвиняемые свою вину признали частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.