Северодвинка спасла одинокого соседа, услышав его крики о помощи В два часа ночи 11 ноября в службу спасения города корабелов позвонила женщина из дома 41 по Морскому проспекту. Она сообщила, что слышит, как за стенкой её одинокий сосед кричит и просит помочь ему. Прибывшие на место спасатели открыли дверь. Внутри они обнаружили мужчину 1943 года рождения, который лежал на полу и жаловался на боли в сердце. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства. Нашли ошибку? Выделите текст,

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