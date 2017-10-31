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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/13/53932.html

Происшествия

Северодвинка спасла одинокого соседа, услышав его крики о помощи

Северодвинка спасла одинокого соседа, услышав его крики о помощи
В два часа ночи 11 ноября в службу спасения города корабелов позвонила женщина из дома 41 по Морскому проспекту. Она сообщила, что слышит, как за стенкой её одинокий сосед кричит и просит помочь ему.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь. Внутри они обнаружили мужчину 1943 года рождения, который лежал на полу и жаловался на боли в сердце.

Пострадавший был передан бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера 18:50

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