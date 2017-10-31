В колонию Онеги пытались переправить пиво и зарядки для мобильников

Сотрудниками исправительной колонии №16 регионального УФСИН, расположенной в Онеге, предотвращена попытка передачи запрещенных к использованию осужденными предметов.

Дежурной сменой на контрольно-пропускном пункте по пропуску автотранспорта был задержан гражданин М. Во время досмотра грузового фургона, которым он управлял, под спальным местом в кабине водителя был обнаружен и изъят целлофановый пакет. В нем находилось две бутылки пива в заводской упаковке ёмкостью по пол-литра каждая. Также там найдено шесть зарядных устройств для мобильных телефонов.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН.

Передача либо попытка передачи запрещенных веществ, предметов и продуктов питания грозит правонарушителю штрафом в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.