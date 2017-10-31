Пьяный северодвинец ворвался в квартиру к соседям и стал избивать их монтировкой

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города корабелов. Он подозревается в незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство двух и более лиц.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, поздно вечером 2 октября фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился монтировкой и без спроса зашёл в квартиру к соседям. С последними у пдозреваемого сложились личные неприязненные отношения.

Высказывая угрозы убийством в адрес хозяев квартиры и их гостей, незваный гость принялся наносить удары трём мужчинам монтировкой по голове и телу. Потерпевшие смогли оказали активное сопротивление. Благодаря том, что их своевременно госпитализировали в больницу, кровавый умысел не был доведён злоумышленником до конца.

Двое потерпевших получили телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил задержанного под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.