В Архангельске один парень отобрал у другого мобильник за 36 тысяч

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в грабеже.

В конце февраля 2017 года на улице Поморской в городе Архангельске подозреваемый с целью хищения имущества подошел к 16-летнему юноше и под угрозой применения насилия забрал у того мобильный телефон стоимостью более 36 тысяч рублей.

Первоначально потерпевший в правоохранительные органы не обращался, рассчитывая самостоятельно вернуть телефон.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие его совершению, сообщает пресс-служба регионального СУСК. Подозреваемый свою вину признал и сообщил, что уже продал похищенный телефон.