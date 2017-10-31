Новости дня

Холмогорский любитель пьяной езды попал под суд

Рейтинг: Архангельский ЦБК работает стабильно

В Северодвинске будут модернизировать городские светофоры

Судебные приставы разыскали алиментщика через "сарафанное радио"

Мобильная версия 16+

Понедельник, 13 ноября, 12:01

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/13/53912.html

Происшествия

В Архангельске один парень отобрал у другого мобильник за 36 тысяч

В Архангельске один парень отобрал у другого мобильник за 36 тысяч
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в грабеже.

В конце февраля 2017 года на улице Поморской в городе Архангельске подозреваемый с целью хищения имущества подошел к 16-летнему юноше и под угрозой применения насилия забрал у того мобильный телефон стоимостью более 36 тысяч рублей.

Первоначально потерпевший в правоохранительные органы не обращался, рассчитывая самостоятельно вернуть телефон.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие его совершению, сообщает пресс-служба регионального СУСК. Подозреваемый свою вину признал и сообщил, что уже продал похищенный телефон.

Сегодня 09:45

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Александр Румянцев успешно выступил в дивизионе «В» Кубка мираСегодня 09:12

Волки загрызли овчарку под СеверодвинскомВчера 15:19
9 комментариев

В Поморье сохраняется плюсовая температураВчера 11:38

6:0. "Водник" сегодня был в удареПозавчера 16:19

Архангельский обзор за неделю: права человека и недостроенный коммунизмПозавчера 15:51
5 комментариев

Реклама
Происшествия

Холмогорский любитель пьяной езды попал под судСегодня 11:56

Волки загрызли овчарку под СеверодвинскомВчера 15:19
9 комментариев

В центре Архангельска горела квартираВчера 15:14

Северодвинца ранили в парке отдыхаВчера 13:56

Северодвинец похитил деньги из развлекательного центраПозавчера 12:05

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Северодвинске будут модернизировать городские светофоры

Судебные приставы разыскали алиментщика через "сарафанное радио"

В Маймаксе появилась новая спортивная площадка

В Поморье сохраняется плюсовая температура

Архангельский обзор за неделю: права человека и недостроенный коммунизм

Рейтинг: Архангельский ЦБК работает стабильно

В Архангельске обсудят бюджет на 2018 год

Участники программы «Ты — предприниматель» учились искать свою нишу на рынке

На производстве целлюлозы АЦБК начался поэтапный ввод нового оборудования

«Аквилон Инвест» стал обладателем золотого знака «Надёжный застройщик России»

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Проблемный Онежский район получил нового главу

В Архангельске уже готовятся к "Дню выборов"

Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске

Холмогорский любитель пьяной езды попал под суд

Волки загрызли овчарку под Северодвинском

В центре Архангельска горела квартира

Северодвинца ранили в парке отдыха

Александр Румянцев успешно выступил в дивизионе «В» Кубка мира

6:0. "Водник" сегодня был в ударе

Прямая трансляция игры "Водника" - в эфире "Региона 29"

Ребята из Архангельской области завоевали медали на фестивале ГТО

Лыжники Поморья поборются за кубок Хакасии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области

В Архангельске назвали финалистов второго этапа «ТЭФИ-Регион

В Архангельске будут набирать талантливых в колледж Олега Табакова

Театр Панова получил больше всего "слонов" на фестивале "Ваш выход"

В Архангельске подведут итоги фестиваля "Ваш выход"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru