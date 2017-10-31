При обнаружении следов волка, следует позвонить в лесничество по телефонам 56-74-68, 56-72-25, 56-71-25.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/12/53909.html
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Волки загрызли овчарку под Северодвинском
11 ноября около семи часов утра на 8-й линии СНТ «Пеньки» два волка загрызли овчарку.
Об этом «Северной неделе» сообщил председатель СНТ Пётр Васильев. Он также призвал дачников не оставлять детей без присмотра, увозить питомцев домой и не ходить в лес.
При обнаружении следов волка, следует позвонить в лесничество по телефонам 56-74-68, 56-72-25, 56-71-25.
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картинка из серии "Над кем смеется волк!"… Вполне годится для иллюстрации ситуации на ДИ на данный момент
Тобой смеется,чудило.
…между прочим, некоторым людям стоит кое-чему поучиться у волков. Вот назвали они себя санитарами и ЧЕСТНО работают санитарами. А у людей как? назовут себя редакторами, а сами мышей ловить не умеют (или не хотят)
Да нет. Это Петя шуткует. ГМО Скубенко сообщил бы в одноклассниках, он такие вещи любит, сообщил бы. Да и администрация Северодвинска помалкивает. Предупредила бы горожан. Это Эксвайер с Петей бухали на даче. Эксвайер на ДИ стал фигню писать, матюгаться, за что его забанили. Ну Петя тот в Северную неделю попал, там и оттянулся. А что, молодец! Потешил народ! Жги Петя дальше.
Будем гуманны к эсквайру,ведь возрастной(старческий) маразм -это неизлечимо.
Есть предложение - Будем гуманны к эсквайру *************************************************************** Хочешь, пес, я тебя поцелую За разбуженный в сердце май?
Шизует старик... В Северодвинске дурдом что ли закрыли?