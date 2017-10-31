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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/12/53907.html

Происшествия

Северодвинца ранили в парке отдыха

Северодвинца ранили в парке отдыха
Вчера около 22.50 в полицию Северодвинска поступило сообщение о том, что из Парка культуры и отдыха в городскую больницу с ножевым ранением госпитализирован мужчина 1986 г.р. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

По «горячим следам» патрулем патрульно-постовой службы полиции подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 47-летний местный житель. По предварительной информации, потерпевший сделал замечание мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения и громко выражался нецензурной бранью. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватился за нож и ударил им своего оппонента. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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