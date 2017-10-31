Северодвинца ранили в парке отдыха

Вчера около 22.50 в полицию Северодвинска поступило сообщение о том, что из Парка культуры и отдыха в городскую больницу с ножевым ранением госпитализирован мужчина 1986 г.р. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

По «горячим следам» патрулем патрульно-постовой службы полиции подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 47-летний местный житель. По предварительной информации, потерпевший сделал замечание мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения и громко выражался нецензурной бранью. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватился за нож и ударил им своего оппонента.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.