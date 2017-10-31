В Архангельске раскрыта кража

В конце февраля 2017 года в отдел полиции № 1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория города Архангельска) УМВД России по Архангельску поступило сообщение от охранника помещения.

По словам заявителя, неизвестный проник на охраняемую территорию и, путем срыва замка, забрался в гаражный бокс, откуда похитил 19 колес стоимостью около 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 50-летний мужчина. Похищенное злоумышленник успел продать, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.