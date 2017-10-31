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Суббота, 11 ноября, 00:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/10/53888.html
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В Котласе мужчина напал на продавца магазина
Заместителем Котласского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Котласа, обвиняемого в разбое.
Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время 15 августа совершил нападение на продавца одного из продуктовых магазинов в Котласе с целью хищения товара.
Под видом добросовестного покупателя он зашел в торговый зал магазина, попросил девушку-продавца сложить для него продукты и спиртное в пакет, после чего направил ствол принесенного с собой газобаллонного пневматического пистолета в голову продавца и потребовал передать ему пакет с товаром, завладев которым, скрылся.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Котласский городской суд.
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