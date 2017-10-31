В Котласе мужчина напал на продавца магазина

Заместителем Котласского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Котласа, обвиняемого в разбое.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время 15 августа совершил нападение на продавца одного из продуктовых магазинов в Котласе с целью хищения товара.

Под видом добросовестного покупателя он зашел в торговый зал магазина, попросил девушку-продавца сложить для него продукты и спиртное в пакет, после чего направил ствол принесенного с собой газобаллонного пневматического пистолета в голову продавца и потребовал передать ему пакет с товаром, завладев которым, скрылся.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Котласский городской суд.