Пинежанин сначала поджег машину соседа, а затем убил и его

26 октября в частном доме в деревне Кулой Пинежского района обнаружено тело 53-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, у дома- сгоревший автомобиль погибшего. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников органов внутренних дел по подозрению в совершении убийства задержан ранее судимый 44-летний сосед убитого.

По версии следствия, 25 октября 2017 года днем между соседями произошел конфликт из-за того, что ранее подозреваемый проник в дом к потерпевшему и похитил охотничий карабин. Утром 26 октября подозреваемый поджег автомобиль соседа, а когда тот выбежал из дома и стал тушить транспортное средство, произвел в него несколько выстрелов из ранее похищенного карабина. Раненый мужчина укрылся в доме, где его догнал подозреваемый, продолживший стрелять через открытую дверь.

От задержанного поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил следователю, что действительно похитил у потерпевшего карабин, из которого тот якобы стрелял во дворе дома, находясь в нетрезвом состоянии. Также он пояснил, что первоначально убивать соседа не хотел, а рассчитывал только отомстить ему путем поджога автомобиля, напугав выстрелами.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУСК.