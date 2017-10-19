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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/09/53879.html

Происшествия

Замначальника МВД Вилегодского района совершил служебный подлог

Замначальника МВД Вилегодского района совершил служебный подлог
Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Вилегодскому району – начальника следственного отделенияСергея Прокушина за служебный подлог.

Установлено, что Прокушин, расследуя возбужденное в отношении Фокина И.В. уголовное дело за нарушение правил дорожного движения неоднократно принимал заведомо необоснованные процессуальные решения о приостановлении следствия в связи с отсутствием у подозреваемого реальной возможности участия в уголовном деле, при этом достоверно зная, что подозреваемый Фокин за пределы Вилегодского района не выезжал и мог участвовать в следственных действиях.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой области признано законным, по факту осуществления ненадлежащего прокурорского надзора назначена служебная проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Организация предварительного следствия поручена руководителю Коряжемского межрайонного следственного отдела названного Следственного управления.

Вчера 13:13

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