Замначальника МВД Вилегодского района совершил служебный подлог

Установлено, что Прокушин, расследуя возбужденное в отношении Фокина И.В. уголовное дело за нарушение правил дорожного движения неоднократно принимал заведомо необоснованные процессуальные решения о приостановлении следствия в связи с отсутствием у подозреваемого реальной возможности участия в уголовном деле, при этом достоверно зная, что подозреваемый Фокин за пределы Вилегодского района не выезжал и мог участвовать в следственных действиях.
Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой области признано законным, по факту осуществления ненадлежащего прокурорского надзора назначена служебная проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Организация предварительного следствия поручена руководителю Коряжемского межрайонного следственного отдела названного Следственного управления.