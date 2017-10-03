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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/09/53876.html

Происшествия

В Коряжме мужчина чуть не убил ребенка

В Коряжме мужчина чуть не убил ребенка
Вчера в ОМВД России «Котласский» поступило сообщение о том, что от дома по улице Советской в Коряжемскую городскую больницу с ножевым ранением была госпитализирована 10-летняя девочка.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. По горячим следам подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 44-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений причинил ножевое ранение ребенку, сообщает пресс-служба регионального УМВД, 

По данному факту возбуждено уголовное дело по по статье "покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений".

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