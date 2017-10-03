В Кулое злоумышленники незаконно проникли в квартиру

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Вельского района и ее сожителя, подозреваемых в незаконном проникновении в жилище.

По версии следствия, 17 сентября 2017 года ночью подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбили запертую на внутренний замок входную дверь квартиры, расположенной в поселке Кулой, и против воли хозяев зашли внутрь квартиры, тем самым нарушив их право на неприкосновенность жилища. Хозяин квартиры, который находился дома вместе с матерью, вывел подозреваемых из помещения, после чего обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе допросов подследственные пояснили следователю, что решили зайти к бывшему сожителю подозреваемой, чтобы выяснить отношения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.