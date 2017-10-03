И снова "пазики". Двух парней сбили у "конечной" ДТП произошло вчера вечером на улице Кедрова в Архангельске. 41-летний водитель автобуса «Паз», двигаясь в сторону конечной остановки, сбил двоих молодых людей 18 и 25 лет, которые переходили дорогу. В результате ДТП они получили ушибы и гематомы. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать, сообщили в областной ГИБДД. — Эти происшествия свидетельствуют о том, что в тёмное время суток пешеходы могут оказаться незамеченными на проезжей части. Водителю, который едет со скоростью 60 километров час по сухой дороге, до полной остановки необходима дистанция не менее 40-50 метров. Пешеход же в ближнем свете фар будет хорошо заметен только на расстоянии 25-40 метров. Следовательно, чтобы защитить себя, пешеходу нужно использовать световозвращающие элементы, — сообщили в ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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