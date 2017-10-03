— Эти происшествия свидетельствуют о том, что в тёмное время суток пешеходы могут оказаться незамеченными на проезжей части. Водителю, который едет со скоростью 60 километров час по сухой дороге, до полной остановки необходима дистанция не менее 40-50 метров. Пешеход же в ближнем свете фар будет хорошо заметен только на расстоянии 25-40 метров. Следовательно, чтобы защитить себя, пешеходу нужно использовать световозвращающие элементы, — сообщили в ГИБДД.
от дурака никакие световозвращающие элементы не спасут,хоть полностью себя ими обклей.
Вася, а ты пробовал?