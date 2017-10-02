В Коряжме будут судить убийц обувного мастера

Следственными органами предъявлено обвинение троим жителям Коряжмы. Они обвиняются в убийстве и разбое, совершенных в прошлом году.

30 апреля 2016 года в подвальном помещении обувной мастерской, расположенной в городе Коряжме, после тушения очага возгорания обнаружено тело 39-летнего мужчины, который оказывал услуги по ремонту обуви.

Благодаря работе сотрудников Коряжемского межрайонного следственного отдела и сотрудников органов полиции удалось установить обстоятельства преступления и задержать подозреваемых лиц.

По версии следствия, 29 апреля 2016 года вечером обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к своему знакомому мастеру по ремонту обуви, чтобы занять денег на приобретение спиртных напитков. Когда потерпевший отказал им в займе, двое из них напали на него и задушили. После чего обвиняемые обыскали помещения мастерской и похитили денежные средства, 6 икон, золотые ювелирные изделия, а также коллекцию монет, причинив своими действиями ущерб на общую сумму более 170 тысяч рублей. С похищенным с места преступления скрылись, большую часть которого в последующем продали в городе Вологда. В мастерской из-за оставленного включенным электрического прибора произошла возгорание, на локализацию которого приехали представители специализированных служб, которые и обнаружили тело убитого.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для принятия решения в пределах компетенции, сообщает пресс-служба регионального СУСК.