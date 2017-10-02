В Котласе осудили организатора подпольного игорного клуба

Мировой суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 24-летнюю жительницу Котласского района Елену Кудрявцеву виновной в незаконно организации и проведении азартных игр.

Установлено, что Кудрявцева незаконно организовала игорное заведение в одном из домов в Котласе и проводила там азартные игры с использованием игрового оборудования.





Приговором суда ей назначено наказание в виде 190 часов обязательных работ. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Обвинительный приговор вынесен после того, как по апелляционному представлению заместителя межрайонного прокурора Котласским городским судом отменено постановление мирового судьи о прекращении уголовного дела в отношении Кудрявцевой в связи с деятельным раскаянием и дело направлено на новое рассмотрение.