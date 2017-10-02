В Няндоме пьяная ревность привела к убийству

6 ноября ночью с места жительства в городе Няндома в больницу госпитализирована 41-летняя женщина с ножевыми ранениями. Также в квартире обнаружено тело 48-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области шеи. По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела.

В результате следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками ОМВД России «Няндомский», по подозрению в совершении преступлений задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний знакомый потерпевших.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись кухонным ножом, пришел в квартиру, где проживали его знакомые. На почве ревности он ударил ножом в область шеи спящего мужчину. Затем нанес несколько ударов ножом возлюбленной, которая стала очевидцем преступления, после чего покинул квартиру.

Благодаря тому, что женщина оказала активное сопротивление, и ей своевременно оказали медицинскую помощь, умысел, направленный на убийство двух лиц, не был доведен до конца по не зависящим от подозреваемого обстоятельствам.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУСК.