Установлено, что Пришмантас систематически избивал мать, а 28 декабря 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей множественные удары по голове, причинив тяжкие телесные повреждения, которые в последующем привели к ее смерти.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/07/53849.html
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Онежанин отсидит 10 лет за избиение до смерти своей матери
Вступил в законную силу приговор Онежского городского суда в отношении ранее судимого 32-летнего Александра Пришмантаса, который признан виновным в истязаниях своей матери и умышленном причинении ей тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.
Установлено, что Пришмантас систематически избивал мать, а 28 декабря 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей множественные удары по голове, причинив тяжкие телесные повреждения, которые в последующем привели к ее смерти.
За содеянное Пришмантасу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, он обжаловал его в вышестоящий суд, однако судебная коллегия Архангельского областного суда признала приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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