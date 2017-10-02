Онежанин отсидит 10 лет за избиение до смерти своей матери

Вступил в законную силу приговор Онежского городского суда в отношении ранее судимого 32-летнего Александра Пришмантаса, который признан виновным в истязаниях своей матери и умышленном причинении ей тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Установлено, что Пришмантас систематически избивал мать, а 28 декабря 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей множественные удары по голове, причинив тяжкие телесные повреждения, которые в последующем привели к ее смерти.

За содеянное Пришмантасу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, он обжаловал его в вышестоящий суд, однако судебная коллегия Архангельского областного суда признала приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.