По факту травмирования инвалида в Ширшинском интернате возбуждено уголовное дело

В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту оказания мужчине-инвалиду услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Ширшинском психоневрологическом интернате.

Несколько дней назад на страницах одного из интернет-изданий размещена публикация, из содержания которой следует, что мужчина, проживающий в Ширшинском психоневрологическом интернате Архангельской области, был неоднократно травмирован, а администрация учреждения не принимала никаких мер по предотвращению в дальнейшем подобных случаев.

Следственными органами было незамедлительно инициировано проведение доследственной проверки, в ходе которой установлено, что в отделении «Милосердие» Ширшинского интерната мужчине-инвалиду оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло его травмирование. В связи с изложенным для установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, работающих в социальном учреждении, причастных к совершению преступления. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.