Строителям выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры

В ходе проведенной прокуратурой Архангельска проверки исполнения трудового законодательства в ООО «СМУ № 2» установлено, что работодателем нарушены сроки выплаты заработной платы работникам организации.

По состоянию на 15 августа 2017 перед 24 сотрудниками имелась задолженность по заработной плате за июль 2017 года в размере 587 тыс. руб. На 29 августа задолженность составляла 149 тыс. руб. перед 15 сотрудниками.

По данному факту заместителем прокурора Архангельска в отношении ООО «СМУ № 2» и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, рассмотрев которые Государственная инспекция труда в Архангельской области и НАО оштрафовала организацию на 50 тыс. рублей, а руководителя на 20 тыс. рублей.

Постановления вступили в законную силу. Задолженность по заработной плате перед работниками Общества погашена.