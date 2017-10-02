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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/07/53837.html

Происшествия

Пьяная ссора в Новодвинске привела к убийству

Пьяная ссора в Новодвинске привела к убийству
5 ноября в Новодвинске обнаружено тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержана ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью 47-летняя жительница Новодвинска. По версии следствия, в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемая нанесла два удара ножом в область грудной клетки супругу подруги, у которых была в гостях.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

На момент задержания подозреваемая находилась в нетрезвом состоянии и не смогла объяснить, из-за чего у них с потерпевшим произошел конфликт. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

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