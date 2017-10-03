Мошенники обманывают жителей Поморья с помощью соцсетей

4 ноября в отдел полиции №1 (по обслуживанию Ломоносовского округа города Архангельска) обратилась местная жительница, которая сообщила, что в одной из социальных сетей ей написал знакомый мужа, попросив срочно перевести деньги.

Женщина выполнила просьбу, после чего выяснилось, что страница данного пользователя была взломана.

Аналогичный случай произошел в Красноборском районе, где вечером 4 ноября молодому человеку в социальной сети написала знакомая и, под предлогом финансовой помощи, также попросила перевести более 10 тысяч рублей. После совершения перевода потерпевший также узнал, что страницу его знакомой взломали.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными. Стоит с особой осторожностью относиться к сообщениям в социальных сетях, даже от лиц, входящих в список «друзей». Их страницы могут быть взломаны или скопированы. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним лицам полные данные банковской карты и не переводите деньги на незнакомые мобильные номера. О других распространенных видах мошенничества и способах защиты от них можно узнать из специальной листовки УМВД России по Архангельской области.