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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/06/53832.html

Происшествия

В Архангельске задержан молодой человек с наркотиком

В Архангельске задержан молодой человек с наркотиком
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в квартире дома по проспекту Дзержинского был установлен нигде не работающий, ранее судимый за наркопреступление 22-летний архангелогородец.

При досмотре у подозреваемого был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД области, является наркотическим средством в значительном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

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