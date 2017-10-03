В Архангельске задержан молодой человек с наркотиком

При досмотре у подозреваемого был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД области, является наркотическим средством в значительном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.