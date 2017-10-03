В Архангельске задержан злоумышленник, устроивший поджог в ведомственном здании

29 октября около 21.00 был зафиксирован пожар в одном из кабинетов следственного управления УМВД, расположенного в здании на улице Суфтина. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб.

Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут. В результате пожара была повреждена мебель и оргтехника, материалы уголовных дел не пострадали.

Было установлено, что причиной возгорания стал поджог. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Архангельской области подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый архангелогородец. В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания.

3 ноября 2017 года судом в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование преступления продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.