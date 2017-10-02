Северодвинец может получить срок за уклонение от воинского призыва Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Северодвинска, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу. По версии следствия, подозреваемый, подлежащий весеннему призыву на военную службу, получив повестки, без уважительных причин не явился в отдел военного комиссариата. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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