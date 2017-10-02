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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/03/53793.html

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Северодвинец может получить срок за уклонение от воинского призыва

Северодвинец может получить срок за уклонение от воинского призыва
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Северодвинска, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу.

По версии следствия, подозреваемый, подлежащий весеннему призыву на военную службу, получив повестки, без уважительных причин не явился в отдел военного комиссариата.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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