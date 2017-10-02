Северодвинец может получить срок за уклонение от воинского призыва

По версии следствия, подозреваемый, подлежащий весеннему призыву на военную службу, получив повестки, без уважительных причин не явился в отдел военного комиссариата.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.