В результате наезда пешеход получил телесные повреждения: множественные ушибы тела, повреждения связок голеностопного сустава, - сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
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Пятница, 3 ноября, 12:23
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/03/53792.html
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В Архангельске автоледи сбила пешехода
2 ноября в 14:45 на улице Гагарина девушка 28 лет, управляя автомобилем «Ауди А3», сбила пешехода - мужчину 1965 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получил телесные повреждения: множественные ушибы тела, повреждения связок голеностопного сустава, - сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
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