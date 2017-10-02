Житель Северодвинска ограбил магазин с маской, гантелью и пистолетом

Суд признал виновным в разбое 27-летнего Андрея Федотова.

Установлено, что вечером 19 ноября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил ограбить один из ювелирных магазинов города. Для этого вооружился маской и гантелью.

Злоумышленник проник в магазин. Оттуда он вынес ювелирные изделия на общую сумму свыше 185 тысяч рублей. Когда Федотов покидал место преступления, то его заметили случайные прохожие, которые попытались его задержать. Однако злоумышленник пригрозил им пневматическим пистолетом и сбежал.

Вину в содеянном северодвинец признал полностью. Ему назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.