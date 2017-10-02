Новости дня

В Архангельске сотрудник полиции в нерабочее время задержал грабителя

Житель Северодвинска ограбил магазин с маской, гантелью и пистолетом

Архангельская область будет сотрудничать с Исландией

Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»

Мобильная версия 16+

Четверг, 2 ноября, 19:36

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/02/53784.html

Происшествия

Житель Северодвинска ограбил магазин с маской, гантелью и пистолетом

Житель Северодвинска ограбил магазин с маской, гантелью и пистолетом
Суд признал виновным в разбое 27-летнего Андрея Федотова.

Установлено, что вечером 19 ноября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил ограбить один из ювелирных магазинов города. Для этого вооружился маской и гантелью.

Злоумышленник проник в магазин. Оттуда он вынес ювелирные изделия на общую сумму свыше 185 тысяч рублей. Когда Федотов покидал место преступления, то его заметили случайные прохожие, которые попытались его задержать. Однако злоумышленник пригрозил им пневматическим пистолетом и сбежал.

Вину в содеянном северодвинец признал полностью. Ему назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Сегодня 17:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельск останется без воды на одну ночь Сегодня 13:14
1 комментарий

Утраченные бренды Архангельска: «дом Сутягина»Сегодня 12:25
7 комментариев

В Архангельске идёт голосование по месту размещения трамваяСегодня 09:50
6 комментариев

2 ноября в Поморье будет мокрая снежная погодаСегодня 09:00

Архангельск борется с последствиями снегопадаВчера 15:16

Происшествия

В Архангельске сотрудник полиции в нерабочее время задержал грабителяСегодня 18:00

В Устьянском районе при пожаре погибли двое детейСегодня 16:11

Архангелогородка получила травмы головы в ДТПСегодня 11:16

В Красноборске раскрыто убийство двадцатилетней давности Сегодня 11:03

Двое жителей Северодвинска с оружием напали на прохожегоСегодня 10:10

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангельская область будет сотрудничать с Исландией

Участники программы «Ты — предприниматель» изучили теорию поколений

В Архангельске представили фотоальбом «Архангельская область. Утро Земли»

Архангельск останется без воды на одну ночь

6 ноября в Поморье окончательно закроется навигация

Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»

55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

В Архангельске стартовала неделя сбережений

Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»

Более половины абонентов «Ростелекома» в Архангельской области и НАО выбрали электронную форму счета

Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

В Архангельске сотрудник полиции в нерабочее время задержал грабителя

В Устьянском районе при пожаре погибли двое детей

Архангелогородка получила травмы головы в ДТП

В Красноборске раскрыто убийство двадцатилетней давности

В Северодвинске пройдут спортивные соревнования

Спортсмены Поморья завоевали 28 медалей на соревнованиях по универсальному бою

Танцоры Поморья взяли «золото» на международных соревнованиях

«Водник» сыграет с «Динамо-Казань» в первом матче суперлиги

Архангельский спортсмен завоевал две медали на соревнованиях по конькобежному спорту

В столице Поморья пройдёт ярмарка ремесленников

Архангельский театр фольклора "Радеюшка" споёт на одной сцене с Надеждой Бабкиной

На Архангельск опустится "Ночь искусств"

В Архангельске пройдёт презентация книги Татьяны Зелениной "Тайны старого дома"

«Матильда»: отречение от любви
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru