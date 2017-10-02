В Красноборске раскрыто убийство двадцатилетней давности

17 июля 1997 года в Красноборске было обнаружено тело местного жителя со множественными ножевыми ранениями. Длительное время это преступления оставалось нераскрытым.

И вот спустя двадцать лет установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Плесецкого района.

Подозреваемый написал заявление о явке с повинной, в котором указал, что все это время ждал, что ему придется ответить за содеянное. После освобождения из колонии он жил у знакомого в селе Красноборск, где местные жители часто собирались чтобы вместе выпить.

В один из дней у него произошел конфликт с собутыльником, оскорбившим его словами, унизительными для него как для лица, ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы. В порыве гнева он ударил потерпевшего тростью по голове, а после нанес тому множественные удары ножом. он замел следы преступления и спрятал тело убитого.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Проводится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.