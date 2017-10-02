Двое жителей Северодвинска с оружием напали на прохожего

Северодвинский городской суд признал 26-летнего Романа Смирнова виновным в разбое и 23-летнего Даниила Орлова в покушении на грабеж.

26 августа 2016 года в ночное время Смирнов и Орлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе жилого дома 3 по проспекту Морскому в Северодвинске проследовали за прохожим и, применив к мужчине насилие, похитили его мобильный телефон и пневматический пистолет. При этом, Смирнов нанес несколько ударов пистолетом в лицо потерпевшего и угрожающе выстрелил в землю возле его головы.

Завладев имуществом, посягавшие скрылись. Смирнов, удаляясь с места преступления, стрелял по сторонам из похищенного пистолета.

Вину в содеянном ранее судимый Смирнов не признал, выдвинул версию о самообороне и завладении пистолетом с целью его передачи правоохранительным органам. Орлов вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Приговором суда Смирнову назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, Орлову – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима, -сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.