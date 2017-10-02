В Няндомском районе пенсионер утонул во время рыбалки

29 октября мужчина вместе с сыном пошёл на рыбалку по первому льду на озере Ильинское. Мужчины провалились под лёд. Местные жители на лодке сумели пробиться к месту провала и спасти молодого человека, но его отца уже спасти не удалось – мужчина утонул.

Шли они в довольно глубоком месте, с собой был ледобур – то есть шли на зимнюю рыбалку. Лёд там был не больше трех-пяти сантиметров толщиной.

С 6 ноября закрывается навигация в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске, на территории Приморского, Холмогорского, Онежского районов и на Соловецких островах. Во всех остальных районах навигация закрыта с 1 ноября.

И, хотя формально на воду выходить на маломерных судах можно до 6 ноября, делать это инспекция ГИМС не советует. Температура воды приблизилась к нулевой отметке, упав в неё, риск утонуть очень высок. Кроме того, на воде судовладелец рискует попасть в снеговой заряд, в шугу, что затруднит движение лодки вплоть до остановки, сообщает сайт портал "Безопасность АО".