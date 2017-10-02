В Архангельске директор издательского центра предстанет перед судом за взятку

Ольга Козикова, директор муниципального учреждения МО «Город Архангельск» «Информационно-издательский центр», обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Установлено, что Козикова, как директор указанной организации, в 2016 году заключила с предпринимателем Кондратьевым договоры об оказании услуг по распространению печатной продукции, согласно которым предприниматель занимается распространением газеты «Архангельск – город воинской славы», а издательский центр оплачивает эти услуги.

При этом Козикова потребовала от Кондратьева «откат» в размере пятидесяти процентов от суммы договора за своевременное подписание актов выполненных работ и оплаты договоров, а также за заключение именно с ним аналогичных договоров в дальнейшем.

Всего в 2016 году она получила от Кондратьева взятки в общей сумме 545 000 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд Архангельска, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.