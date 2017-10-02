С первым снегом Северодвинск накрыл запах тлеющей свалки

Заместитель главы по городскому хозяйству Олег Лобачев рассказал, что специалисты «Спецавтохозяйства» продолжают проливать и изолировать слои твёрдых бытовых отходов на городском полигоне.

- Ситуация стабильная. Никаких загораний не было. Запах тления отходов вызван выпадением снега, - подчеркнул Олег Лобачев.

Он добавил что люди и техника - две поливомоечные машины, два бульдозера, два самосвала и погрузчик - работают на объекте в круглосуточном режиме.

Технология борьбы с возгораниями на свалках заключается в активном перемешивании тлеющих отходов и обильном поливе их водой с последующей изоляцией грунтом.

Тушение полигонов настолько же проблематично, как ликвидация возгораний на торфяниках, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.