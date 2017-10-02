Жители Верхнетоемского района могут получить срок за "разборки" на чужой территории

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Верхнетоемского района, подозреваемых в незаконном проникновении в чужое жилище.

9 октября 2017 года в деревне Сумароковская пьяная компания пришла к дому своего знакомого чтобы выяснить с ним отношения. Хозяин дома попытался не впустить пьяниц, но один из них с силой толкнул его руками. После этого мужчины вломились в дом.

Позже подозреваемые пояснили следователю, что пришли для разговора к местному жителю, который с ними не в полном размере рассчитался за покупку мопеда-скутера.

В настоящее время проводятся следственные действия. За незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия, против воли проживающего в нем лица, уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.