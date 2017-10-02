В Онеге сотрудник колонии принял взятку деревянной шкатулкой

Инженер центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК -16 признан виновным в получении взятки от осуждённого.

В феврале 2016 года сотрудник незаконно пронёс на территорию колонии в Онеге мобильный телефон и передал его осуждённому. За это сотрудник получил деревянную шкатулку стоимостью 550 рублей.

Суд приговорил сотрудника к пяти месяцам исправработ с удержанием десяти процентов из зарплаты в доход государства, а осуждённый получил десять месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений он приговорён к пяти годам пяти месяцам в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.