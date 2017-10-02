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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/31/53739.html

Происшествия

В Поморье ребенка-инвалида обеспечили лекарством лишь после вмешательства прокурора

В Поморье ребенка-инвалида обеспечили лекарством лишь после вмешательства прокурора
Прокуратурой Холмогорского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения населения.

Установлено, что 13-летний ребенок-инвалид не получает жизненно необходимое дорогостоящее лекарственное средство «СЕЛЛСЕПТ», которое его родители вынуждены приобретать самостоятельно.

В связи с этим Холмогорским районным судом по иску прокурора района на Министерство здравоохранения Архангельской области возложена обязанность обеспечить малолетнего необходимым лекарством в соответствии с медицинскими показаниями за счет средств бюджета.

Решение суда вступило в законную силу.

Сейчас ребенок бесплатно получает лекарственный препарат, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. 

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