В Поморье ребенка-инвалида обеспечили лекарством лишь после вмешательства прокурора

Установлено, что 13-летний ребенок-инвалид не получает жизненно необходимое дорогостоящее лекарственное средство «СЕЛЛСЕПТ», которое его родители вынуждены приобретать самостоятельно.
В связи с этим Холмогорским районным судом по иску прокурора района на Министерство здравоохранения Архангельской области возложена обязанность обеспечить малолетнего необходимым лекарством в соответствии с медицинскими показаниями за счет средств бюджета.
Решение суда вступило в законную силу.
Сейчас ребенок бесплатно получает лекарственный препарат, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.