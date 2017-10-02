Житель Красноборского района облил нежеланного гостя бензином и поджег

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Красноборского района, подозреваемого в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Как считает следствие, 26 октября пьяный подозреваемый облил знакомого, не желавшего покидать его дом, бензином и поджег. К счастью, сожительница подозреваемого сориентировалась и вылила на полыхающего мужчину ведро воды, после чего его госпитализировали. Сейчас он в реанимации.

В ходе допроса подозреваемый заявил, что после совместного употребления спиртных напитков потерпевший отказался уходить домой и лег у него дома у печки. Ему это не понравились, он вылил на того канистру бензина и поджег.

В настоящее время проводятся следственные действия. Подозреваемый заключен под стражу, - сообщила пресс-служба регионального следкома.