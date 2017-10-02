В Котласском районе от огнестрельного ранения скончался мужчина

Накануне днем недалеко от поселка Слободской от огнестрельного ранения бедра скончался 32-летний житель Котласского района. По данному факту следственными органами проводится проверка.

По предварительным данным, после окончания работы по прокладке дороги в лесу пострадавший взял с сиденья автомобиля, на котором бригада рабочих должна была возвращаться в населенный пункт, охотничий карабин, оставленный без присмотра его коллегой, и по неосторожности выстрелил себе в ногу.

В связи с отсутствием связи рабочие бригады приняли решение сами отвезти пострадавшего в больницу. В пути они вызвали бригаду скорой помощи, но, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, пострадавший скончался от кровопотери, - сообщает пресс-служба регионального следкома.