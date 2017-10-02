В 17:30 на 756 км автодороги М8 «Холмогоры» под колесами грузовика МАЗ с полуприцепом погибла женщина, 1957 г.р. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
|
Новости дня
В Северодвинске прошёл фестиваль землячеств
Ночью в Архангельске подожгли автомобиль
Архангельских рыбаков поймали на незаконной ловле сёмги
55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
|
Вторник, 31 октября, 23:51
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/31/53726.html
|
В Вельском районе под колесами грузовика погибла женщина
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
ДТП с трагическими последствиями произошло 28 октября в Вельском районе.
В 17:30 на 756 км автодороги М8 «Холмогоры» под колесами грузовика МАЗ с полуприцепом погибла женщина, 1957 г.р. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
|
Главное
Архангельский спортсмен завоевал две медали на соревнованиях по конькобежному спортуСегодня 14:19
Ночная хоккейная лига: Поморье в первых рядахСегодня 10:59
31 октября в Поморье ожидается мокрый снег с дождёмСегодня 09:00
Содержание архангельских дорог переходит на зимний режимВчера 18:00
Архангельск готовится к зимнему сообщению с островными территориямиВчера 13:29
Происшествия
Ночью в Архангельске подожгли автомобиль Сегодня 18:00
Архангельских рыбаков поймали на незаконной ловле сёмги Сегодня 17:00
В Онеге сотрудник колонии принял взятку деревянной шкатулкойСегодня 15:05
В Поморье ребенка-инвалида обеспечили лекарством лишь после вмешательства прокурораСегодня 14:38
Житель Красноборского района облил нежеланного гостя бензином и поджегСегодня 11:02
В Северодвинске прошёл фестиваль землячеств
Северодвинцы приняли активное участие в субботнике «Зелёная Россия»
В Архангельске продолжают освещать детские площадки
На Вологодском кладбище ведутся работы по благоустройству территории мемориала
55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
В Архангельске стартовала неделя сбережений
Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»
Более половины абонентов «Ростелекома» в Архангельской области и НАО выбрали электронную форму счета
С «Ростелекомом» малый и средний бизнес всегда сможет «быть в плюсе»
Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске
В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"
Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО
Ночью в Архангельске подожгли автомобиль
Архангельских рыбаков поймали на незаконной ловле сёмги
В Онеге сотрудник колонии принял взятку деревянной шкатулкой
В Поморье ребенка-инвалида обеспечили лекарством лишь после вмешательства прокурора
Житель Красноборского района облил нежеланного гостя бензином и поджег
Архангельский спортсмен завоевал две медали на соревнованиях по конькобежному спорту
Ночная хоккейная лига: Поморье в первых рядах
Спортсмены из Архангельской области завоевали бронзу на первенстве России по стрельбе
В Архангельске прошёл областной юношеский фестиваль единоборств
На Архангельск опустится "Ночь искусств"
В Архангельске пройдёт презентация книги Татьяны Зелениной "Тайны старого дома"
«Матильда»: отречение от любви
Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царя
Пожилые жители Исакогорки и Цигломени попробовали себя в эстрадном искусстве
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru