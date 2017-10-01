Территория бывшего Гидролизного завода будет очищена от опасных отходов

В ходе проверки установлено, что территория бывшего Гидролизного завода находится в заброшенном состоянии, захламлена отходами производства и потребления, в том числе опасными химическими веществами. Ответчик не осведомлен об объектах недвижимости, находящихся на территории завода, в результате чего происходит безвозмездное пользование земельными участками.
По решению суда ответчик обязан будет провести землеустройство и очистку земельных участков, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Tolko puskaj ne wykidywajet w rechku eti otchody.