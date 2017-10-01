Росгвардейцы задержали злоумышленников, разбивших окна в детском саду

27 октября росгвардейцы получили сигнал из детского сада, расположенного на улице Котласской. Наряд задержал там двух молодых людей, которые разбили несколько окон здания. Задержанных доставили в территориальный отдел полиции.

27 октября около девяти часов вечера в Мирнинский филиал Росгвардии поступил сигнал из продовольственного магазина на улице Степанченко. К сотрудникам обратилась продавец с заявлением о том, что неизвестный похитил продукцию из вино-водочного отдела и скрылся. Вскоре гражданин был задержан во дворе одного из соседних домов. Правонарушителя передали следственно-оперативной группе, похищенное изъято.

28 октября около полуночи на пульт Новодвинского филиала Росгвардии поступил тревожный вызов из кафе, расположенного на улице Добровольцев. Прибыв на охраняемый объект, сотрудники Росгвардии задержали за нанесение телесных повреждений посетителю заведения двух жителей города бумажников.