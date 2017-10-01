В Красноборске школьница улетела в кювет на родительском автомобиле Фото пресс-службы регионального УГИБДД В селе Красноборск, в 19:20 учащаяся 11-го класса, не имеющая права управления, без ведома родителей взяла ключи от семейного автомобиля «Рено дастер» и вместе с подружкой решила прокатиться. Девушка не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. В результате происшествия пострадала её 17-летняя подруга, у девушки ушибы и травма руки, - сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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