Житель Мезенского района расстрелял брата и двух друзей

Совместное распитие алкоголя закончилось тем, что Александр Ардеев тяжело ранил собственного брата и застрелил двух друзей.

Архангельский областной суд вынес приговор 27-летнему жителю Мезенского района Александру Ардееву.

Установлено, что днем 4 мая прошлого года в селе Долгощелье Ардеев распивал спиртные напитки вместе со своим братом и друзьями. Между мужчинами произошёл конфликт.

Александр Ардеев съездил на мопеде за охотничьим ружьем, вернувшись, спрятался на возвышенности и принялся стрелять в брата и друзей. Брат потерпевшего отделался ранениями, а вот двух друзей Ардеев застрелил.

Приговором суда Ардеев осужден к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

В пользу потерпевших с него взыскан моральный вред на общую сумму 4 000 000 руб, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.