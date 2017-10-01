В столице Поморья домашние питомцы спасли хозяев от пожара

Накануне около 3:30 в одном из деревянных домов по улице Красных Маршалов в Северном округе произошло возгорание в бойлерной – маленьком отдельном помещении на первом этаже. Горел мусор.

Жильцов дома разбудили собаки, которые подняли гвалт посреди ночи. Жильцы сумели вовремя вызвать пожарных и потушить возгорание еще до приезда пожарных. Но едва те вернулись на базу, как тут же пришлось возвращаться на то же самое место: в 04:19 раз через дом на улице Пушкинской загорелся лист пенопласта на чердаке.

И так же, как и в первом случае, посторонних людей, проникших в чердачное помещение деревянного дома, почувствовали домашние питомцы, на чердаке поврежден дощатый настил, возгорание удалось вовремя ликвидировать, - сообщает портал "Безопасность АО".