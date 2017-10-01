У архангелогородца украли 9 тысяч рублей из машины 4 октября 2017 года в полицию обратился мужчина, который сообщил, что из кабины грузового автомобиля, припаркованного на Окружном шоссе, были похищены деньги – порядка 9 тысяч рублей. В ходе работы сотрудниками уголовного розыска было установлено, что кражу совершила нигде не работающая женщина 1980 г.р. Подозреваемая задержана. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Нашли ошибку? Выделите текст,

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