В ходе работы сотрудниками уголовного розыска было установлено, что кражу совершила нигде не работающая женщина 1980 г.р. Подозреваемая задержана. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/29/53702.html
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У архангелогородца украли 9 тысяч рублей из машины
4 октября 2017 года в полицию обратился мужчина, который сообщил, что из кабины грузового автомобиля, припаркованного на Окружном шоссе, были похищены деньги – порядка 9 тысяч рублей.
В ходе работы сотрудниками уголовного розыска было установлено, что кражу совершила нигде не работающая женщина 1980 г.р. Подозреваемая задержана. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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