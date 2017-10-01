В Архангельске росгвардейцы задержали вора, который поджег ограбленную квартиру

Утром 26 октября в Архангельский филиал Росгвардии поступила информация о том, что в квартиру одного из домов на улице Вычегодской через окно проник неизвестный. На место был направлен ближайший экипаж задержания.

Прибыв на место, патрульные обнаружили следы взлома окна квартиры на первом этаже. Кроме того, внутри сотрудники заметили мужчину, который поспешил скрыться из поля зрения наряда. К этому моменту квартира уже горела. Сотрудники Росгвардии вызвали пожарный расчет, оповестили жителей дома и приступили к розыску скрывшегося мужчины.

Неизвестный покинул квартиру через окно на противоположной стороне здания. При отработке прилегающей территории наряд Росгвардии задержал 39-летнего жителя областного центра. В ходе разбирательства было установлено, что задержанный проник в квартиру, похитил строительный инструмент и, чтобы замести следы, совершил поджог.

Похищенное имущество было обнаружено возле гаражей соседнего дома. Возгорание ликвидировали, прибывшие сотрудники пожарной охраны. Задержанного передали следственно-оперативной группе, - сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.