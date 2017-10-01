В Поморье самоуверенный должник может лишиться автомобиля

В отделе судебных приставов по Каргопольскому району в отношении гражданина С. было возбуждено 6 исполнительных производств о взыскании с него налогов, штрафов, кредитов на общую сумму 73 тысячи рублей.

Судебным приставом установлено, что за должником зарегистрирован автомобиль «Нива Шевроле». Однако с наложением ареста на имущество возникли сложности, так как мужчина скрывал свой автомобиль, да и от встреч с судебным приставом всячески уклонялся. Разыскивая должника, судебный пристав нашёл его страничку в соцсети и в сообщении напомнил мужчине о долговых обязательствах. Также должнику было разъяснено, что, если он не будет погашать задолженность, то и он сам, и транспортное средство будут объявлены в розыск. В ответ самоуверенный должник заявил: «Вы меня и машину никогда не найдете».

Начались разыскные мероприятия, которые, хоть и не сразу, но привели к положительному результату: «Нива Шевроле» была обнаружена, арестована и оставлена на ответственное хранение супруге должника.

Не желая лишиться автомобиля, уже через несколько дней гражданин С. частично погасил задолженность, пообещав в ближайшее время полностью рассчитаться с долгом, - сообщила пресс-служба регионального УФССП.