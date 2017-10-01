Жительница Верхнетоемского района ворвалась в дом односельчанки и избила её

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Верхнетоемского района, подозреваемой в незаконном проникновении в чужое жилище.

По версии следствия, 20 сентября вечером в поселке Двинской подозреваемая проникла в квартиру к местной жительнице, а также применила к той физическую силу.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что пришла к односельчанке с целью выяснить отношения. Несмотря на то, что потерпевшая не хотела ее впускать в квартиру, она прошла внутрь, где между ними произошла потасовка.

В настоящее время проводятся следственные действия. В отделе полиции по Верхнетоемскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба регионального следкома.