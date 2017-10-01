В Северодвинске пенсионерка оказалась в реанимации в результате ДТП Фото пресс-службы регионального УГИБДД В Северодвинске на пересечении улицы Логинова и проспекта Мира, водитель автобуса при совершении поворота допустил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть, в неустановленном для перехода месте. С травмами различной степени тяжести пострадавшая была госпитализирована в реанимацию, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 11:38