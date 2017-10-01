Следственный комитет расследует смерть пенсионерки в одной из больниц Архангельска 2 сентября в отделение паллиативной медицинской помощи в Архангельскую городскую клиническую больницу №4 поступила 90-летняя архангелогородка. При этом надлежащий уход пациенту и присмотр со стороны отделения обеспечен не был. 17 сентября около 23 часов пенсионерка упала с кровати, получив телесные повреждения. Таким образом, у следствия есть основания полагать, что руководством медучреждения допущено оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В связи со смертью пенсионерки назначена и проводится судебно- медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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