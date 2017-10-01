Новости дня

Первенство СЗФО по греко-римской борьбе завершилось в Архангельске

Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царя

Архангельский конькобежец занял второе место на соревнованиях в Коломне

В Плесецком районе женщина систематически избивала дочь

Мобильная версия 16+

Четверг, 26 октября, 22:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/26/53645.html

Происшествия

Следственный комитет расследует смерть пенсионерки в одной из больниц Архангельска

Следственный комитет расследует смерть пенсионерки в одной из больниц Архангельска
2 сентября в отделение паллиативной медицинской помощи в Архангельскую городскую клиническую больницу №4 поступила 90-летняя архангелогородка. При этом надлежащий уход пациенту и присмотр со стороны отделения обеспечен не был. 17 сентября около 23 часов пенсионерка упала с кровати, получив телесные повреждения.

Таким образом, у следствия есть основания полагать, что руководством медучреждения допущено оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В связи со смертью пенсионерки назначена и проводится судебно- медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

Сегодня 10:45

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Людмила, сегодня 12:12

Рано или поздно это должно было случиться (имею ввиду уголовное дело в отношении персонала этого отделения). В 2016 году моя мама - инвалид 1 группы лежала в паллиативном отделении. Через 2 дня после поступления у нее поднялась высокая температура. Простудили. Немощный человек не мог сам закрыть окно. Через несколько дней она тоже умерла. Я не стала тогда обращаться в прокуратуру и прочие инстанции. Понятно, что медики оказались бы невиновны. Но совершенно ответственно заявляю, что уход за немощными людьми отвратительный. Вернее его вообще нет. Медсестер не найдешь на посту. У них, видимо, другие дела. Хотя в таком отделении их прямая обязанность - уход за немощными людьми. Видимо, госпожа Савельева,это завотделением, так не считает.

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царяСегодня 21:13

Депутаты нашли «соломоново решение» в налоговом вопросеСегодня 12:16
4 комментария

Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форумуСегодня 10:17
2 комментария

В Архангельске успешно прошли первые в регионе операции по пересадке почкиСегодня 09:46

26 октября температура воздуха в Поморье опустится до -2°Сегодня 09:00

Происшествия

В Плесецком районе женщина систематически избивала дочьСегодня 16:13

Жительница Верхнетоемского района ворвалась в дом односельчанки и избила еёСегодня 13:11
1 комментарий

В Северодвинске пенсионерка оказалась в реанимации в результате ДТПСегодня 11:38

В Архангельске без вести пропал местный жительСегодня 10:10

В областном центре задержан подозреваемый в наркопреступленииСегодня 10:00

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельск на фестиваль съехались приёмные семьи Поморья

Памятники на Чумбаровке получили новую подсветку

Начинающим бизнесменам Архангельской области рассказали о социальном предпринимательстве

Архангельск останется без воды на одну ночь

Архангельск начинает подготовку к новому Международному Арктическому форуму

«Беломорская сплавная компания» увеличила объем перевозки сырья в 2,5 раза

Депутаты нашли «соломоново решение» в налоговом вопросе

Жителям Архангельской области предлагают пройти тест на предпринимательские способности

По итогам 2017 г. АЦБК снова подтвердил свое лидерство в вопросах климатической ответственности в России

Алексей Баранов: «Бизнес — это в первую очередь решение проблем»

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

В Плесецком районе женщина систематически избивала дочь

Жительница Верхнетоемского района ворвалась в дом односельчанки и избила её

В Северодвинске пенсионерка оказалась в реанимации в результате ДТП

В Архангельске без вести пропал местный житель

Первенство СЗФО по греко-римской борьбе завершилось в Архангельске

Архангельский конькобежец занял второе место на соревнованиях в Коломне

Стрелки из Архангельска выиграли в Тольятти золотые медали

На стадионе "Труд" проведен косметический ремонт

В Архангельске стартовало первенство СЗФО по греко-римской борьбе

Александр Дятлов о премьере "Матильды": в фильме нет ничего, что подрывает веру в царя

Пожилые жители Исакогорки и Цигломени попробовали себя в эстрадном искусстве

В Архангельск прилетела Алиса Гребенщикова

Старшеклассники Новодвинска примут участие в конкурсе творческой молодёжи

Дмитрий Медведев прислал поздравительную телеграмму в Архангельский театр драмы
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru