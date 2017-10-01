Следственный комитет расследует смерть пенсионерки в одной из больниц Архангельска

Таким образом, у следствия есть основания полагать, что руководством медучреждения допущено оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следственными органами возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В связи со смертью пенсионерки назначена и проводится судебно- медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба регионального следкома.
Рано или поздно это должно было случиться (имею ввиду уголовное дело в отношении персонала этого отделения). В 2016 году моя мама - инвалид 1 группы лежала в паллиативном отделении. Через 2 дня после поступления у нее поднялась высокая температура. Простудили. Немощный человек не мог сам закрыть окно. Через несколько дней она тоже умерла. Я не стала тогда обращаться в прокуратуру и прочие инстанции. Понятно, что медики оказались бы невиновны. Но совершенно ответственно заявляю, что уход за немощными людьми отвратительный. Вернее его вообще нет. Медсестер не найдешь на посту. У них, видимо, другие дела. Хотя в таком отделении их прямая обязанность - уход за немощными людьми. Видимо, госпожа Савельева,это завотделением, так не считает.